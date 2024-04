Chinon Classic Commémoration du Grand Prix de Tours Chinon, samedi 22 juin 2024.

Chinon Classic Commémoration du Grand Prix de Tours Chinon Indre-et-Loire

Dimanche

Commémoration du Grand Prix de Tours manifestation de voitures et motos anciennes, Rallye, expositions, démonstrations.

Commémoration du Grand Prix de Tours manifestation de voitures et motos anciennes, Rallye, expositions, démonstrations. Cette manifestation permet aux collectionneurs de découvrir au volant de leurs fabuleux véhicules les charmes parfois méconnus d’une région chargée d’histoire et d’événements sportifs, où la douceur de vivre se savoure dans toute sa splendeur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire grandprixdetours@wanadoo.fr

L’événement Chinon Classic Commémoration du Grand Prix de Tours Chinon a été mis à jour le 2024-04-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme