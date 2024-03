ChiFouMi Festival Médiathèque de Chevillon Chevillon, vendredi 26 juillet 2024.

ChiFouMi Festival Spectacles, déambulations, animations et ateliers ludiques autour d’un espace artistique conçu pour petits et grands, afin de vivre un moment privilégié en famille ou entre amis. 26 et 27 juillet Médiathèque de Chevillon Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-26T08:00:00+02:00 – 2024-07-26T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T08:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:59:00+02:00

Après 2 éditions à Jouy-sous-les-Côtes (55) en juillet 2016 et 2019, et une édition à Chevillon (52) en juillet 2019, la Cie professionnelle « L’Art ou L’Être » se joint à la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Vallées, pour co-organiser la nouvelle édition de ce festival familial à Chevillon (52) les vendredi 26 et samedi 27 juillet 2024.

Le Festival sera à accès gratuit.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]