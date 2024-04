« CHIEN BLANC » EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE Saint-Brevin-les-Pins, mercredi 17 avril 2024.

« CHIEN BLANC » EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Cinéjade présente en avant-première le film Chien Blanc, tiré d’un roman de Romain Gary en avant-première, la sortie nationale étant prévue pour le 22 mai.

La réalisatrice, Anaïs Barbeau-Lavalette vient depuis le Canada présenter son film.

La séance aura lieu au CinéJade à 18h et sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Synopsis

1968 Etats-Unis. Martin Luther King est assassiné et les haines raciales mettent le pays à feu et à sang.

Romain Gary et sa femme l’actrice Jean Seberg, qui vivent à Los Angeles, recueillent un chien égaré, dressé exclusivement pour attaquer les Noirs un chien blanc.

L’écrivain, amoureux des animaux, refuse de le faire euthanasier, au risque de mettre en péril sa relation avec Jean, militante pour les droits civiques et très active au sein des Black Panthers.



Billetterie en ligne ICI>>>



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17

2 Avenue des Frères Lumières

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

L’événement « CHIEN BLANC » EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire