Chicken Run + Atelier Pâte à modeler Cinéma La Lanterne Bègles, mercredi 17 avril 2024.

Chicken Run + Atelier Pâte à modeler Séance suivie d’un atelier pâte à modeler, en partenariat avec Musarde – L’atelier céramique ! Mercredi 17 avril, 14h30 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T14:30:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T14:30:00+02:00 – 2024-04-17T16:00:00+02:00

Le film

Embastillée dans un poulailler qui ressemble à un stalag, une compagnie de poules cherche à tout prix à échapper à son funeste destin : Mme Tweedy, la fermière, veut les transformer en tourtes ! Heureusement, le coq Rocky débarque à l’improviste pour les aider… Mais ce dernier ne s’avère pas aussi fiable que prévu. Surtout, le plan machiavélique des Tweedy s’accélère…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

