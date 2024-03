Chevreuil, sanglier, renard, martre et autres bêtes à poils Climbach, vendredi 26 juillet 2024.

Chevreuil, sanglier, renard, martre et autres bêtes à poils Climbach Bas-Rhin

Gibier pour certains, mal-aimés pour d’autres, une petite présentation de quelques mammifères forestiers, de leur écologie et des indices de leur présence. Sur inscription avant le 26/07, 12h.

Gibier pour certains, mal-aimés pour d’autres, une petite présentation de quelques mammifères forestiers, de leur écologie et des indices de leur présence. Saviez-vous que le renard est un ennemi potentiel de la tique et de ses bactéries ? Que la martre est accusée à tort de grignoter les durites des voitures ? Que le chevreuil aboie et que le blaireau est un grand consommateur de vers de terre ? 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-26

Climbach 67510 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

L’événement Chevreuil, sanglier, renard, martre et autres bêtes à poils Climbach a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte