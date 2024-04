Chevagny Passions Rêvées Granges, écuries, jardins Chevagny-sur-Guye, samedi 10 août 2024.

Festival Pluridisciplinaire sur la thématique du Rêve

Déambulation dans 19 lieux du village expositions, installations d’arts plastiques et d’arts numériques, photos, musique, bal, danse, performances, arts de la parole (lectures, poésie, conte, spectacle), film, ateliers et rencontres (art thérapie, gestion des conflits dans les rêves, initiation à la danse parent/enfant, exposition et énigmes mathématiques, compostage), produits bios et locaux dans les buvettes.

Tout est gratuit en journée.

Bal du samedi soir par le groupe breton Naag Japa 15€ billetterie en ligne et sur place.

Programmation

Expositions et performances de Stéphanie Bucher, Marie-Christine Dellavidova, Louis Clément, Hélène Hibou, Hervé Mazaury, Stéphane et Séverine Richard-Thévenet, Jean-Marie Verdi.

Projection du film Envol de Daisy Lamothe

Spectacle de danse création de Mure Natal

Arts de la parole / Contes par la Cie La belle Aventure, les stagiaires d’Antipodes et Josette Guigue, Lectures par Emmanuelle Mehring du Théâtre Organique, Poésie par Gérard Schembri et Jean-Emmanuel Stamm.

Musique bal de musique du monde avec le groupe Naad Japa, Fanfarrosoir

Ateliers et rencontres Bus Marguerite, Décidéla, conflictualité, danse parent/enfant, mathématiques, compostage.

Restauration bar à plantes, salon de thé et buvette dans les jardins ombragés.

Programme détaillé, horaires et réservations sur le site https://chevagny-labelvie.fr 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-11

Granges, écuries, jardins 19 lieux dans le Village

Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

