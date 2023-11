Théâtre : « Le petit chaperon rouge » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 19 avril 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

« Le Petit Chaperon Rouge rentra donc joyeusement chez elle et personne ne l’importuna plus jamais. »

C’est ainsi que se termine l’histoire chez les Frères Grimm.

Et ça change tout ! Il s’agit de tordre le cou à la morale finale du conte de Perrault, qui a participé à véhiculer, durant des siècles et l’air de rien, la culpabilité des jeunes filles plutôt que celle des grands méchants loups. C’est donc un spectacle d’aujourd’hui pour les enfants de maintenant, dans lequel cette petite fille qui se promène dans la forêt, n’est pas imprudente, suspecte ou naïve mais vaillante et courageuse, traversant les dangers pour finir victorieuse.

Sur scène, un dispositif optique qui rivalise d’ingéniosité et de poésie, et se déploie en une succession de tableaux-paysages dans lesquels la forêt profonde, le bruissement des arbres, les rayons de soleil qui traversent les feuilles, le chemin caillouteux qui mène chez la grand-mère créent un véritable espace magique, dans lequel les acteurs et les personnages tantôt apparaissent, tantôt disparaissent.

Quand les filles savent, les loups n’ont qu’à bien se tenir…

Ce spectacle est également présenté en séance scolaire aux jeunes du territoire du Cotentin.

Durée : 0h45.

Public : Jeune public dès 5 ans / A voir en famille.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-04-19 19:30:00

Cherbourg-Octeville Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



« Little Red Riding Hood happily returned home, and no one ever bothered her again

That’s how the Brothers Grimm story ends.

And it changes everything! The final moral of Perrault?s fairy tale, which for centuries has been used to convey the guilt of young girls rather than the guilt of the big bad wolves, is turned on its head. So this is a show for today?s children, in which the little girl wandering through the forest is not reckless, suspicious or naïve, but valiant and courageous, crossing dangers to end up victorious.

On stage, an optical device rivals in ingenuity and poetry, and unfolds in a succession of landscape tableaux in which the deep forest, the rustling of the trees, the rays of sunlight streaming through the leaves, the stony path leading to the grandmother?s house create a truly magical space, in which the actors and characters sometimes appear, sometimes disappear.

When the girls know, the wolves know better?

This show is also presented in school sessions for young people in the Cotentin region.

Running time: 0:45 hrs.

Audience: Young audience 5 years and up / A family show.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

« Caperucita Roja » se fue feliz a su casa y nadie volvió a molestarla

Así termina el cuento de los hermanos Grimm.

¡Y lo cambia todo! La moraleja final del cuento de Perrault, que durante siglos ha servido para transmitir la culpabilidad de las niñas en lugar de la de los lobos ferozmente malos, se pone patas arriba. Se trata, pues, de un espectáculo actual para niños actuales, en el que la niña que deambula por el bosque no es imprudente, desconfiada o ingenua, sino valiente y arrojada, que supera el peligro y triunfa al final.

En escena, un dispositivo óptico rivaliza en ingenio y poesía, y se despliega en una sucesión de escenas paisajísticas en las que el bosque profundo, el susurro de los árboles, los rayos de sol que atraviesan las hojas, el camino pedregoso que conduce a la casa de la abuela crean un espacio verdaderamente mágico, en el que los actores y los personajes a veces aparecen, a veces desaparecen.

Cuando las niñas lo saben, más vale que los lobos tengan cuidado?

Este espectáculo también se presenta en sesiones escolares para jóvenes en la región de Cotentin.

Duración: 0 h 45 min.

Público: Público joven a partir de 5 años / Espectáculo familiar.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

« Rotkäppchen ging also fröhlich nach Hause und niemand belästigte sie mehr. »

So endet die Geschichte bei den Brüdern Grimm.

Und das ändert alles! Es geht darum, die letzte Moral des Märchens von Perrault zu verdrehen, die jahrhundertelang dazu beigetragen hat, die Schuld der Mädchen anstelle der Schuld der bösen Wölfe zu verbreiten. Es ist also ein Stück von heute für die Kinder von heute, in dem das kleine Mädchen, das im Wald spazieren geht, nicht unvorsichtig, verdächtig oder naiv ist, sondern tapfer und mutig, das alle Gefahren übersteht und am Ende siegreich ist.

Der tiefe Wald, das Rauschen der Bäume, die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter fallen, und der steinige Weg zur Großmutter schaffen einen magischen Raum, in dem die Schauspieler und Figuren mal auftauchen, mal verschwinden.

Wenn die Mädchen wissen, was sie tun, können die Wölfe sich benehmen

Dieses Stück wird auch in Schulvorstellungen für Jugendliche aus der Region Cotentin gezeigt.

Dauer: 0h45.

Publikum: Junges Publikum ab 5 Jahren / Für die ganze Familie.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

