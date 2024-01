Mini-camps pour les enfants (7 à 12 ans) Chéniers, samedi 10 août 2024.

Mini-camps pour les enfants (7 à 12 ans) Chéniers Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-13

L’association le domaine des alternatives propose des mini-séjours sur un écolieu dans un petit hameau en pleine nature creusoise, un endroit idéal pour passer des vacances au calme. Lors de nos séjours nous proposons à vos enfants d’apprendre en s’amusant sur les enjeux de biodiversité et de préservation du vivant. Nous tenons à mêler connaissances mais aussi savoirs-faire manuels dans différents domaines : peinture, poterie, construction de divers objets avec des matériaux facilement trouvables sur place comme le bois. Nous privilégions des modes de transmission participatifs pour donner envie aux enfants d’être acteur de leur apprentissage et nous les faisons participer lors de temps collectifs comme la confection des repas ou dans le processus d’organisation concernant le déroulé de la journée.

EUR.

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



