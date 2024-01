Cheminade « Bêêêlles de Sologne » Isdes, mercredi 26 juin 2024.

Cheminade « Bêêêlles de Sologne » Isdes Loiret

Mercredi

par l’Office de Tourisme du Val de Sully Cheminade menée par Nathalie

Rendez-vous chez Constance et Arthur, jeunes sympathiques éleveurs de brebis solognotes, race emblématique et rustique du terroir, dans leur magnifique domaine au cœur de la Sologne. L’accueil à la ferme du Poirier débutera par une parenthèse patrimoniale d’une ferme typique de la contrée toute revêtue de briques et se poursuivra par la découverte de l’exploitation, guidée par le couple passionné de nature et pratiquant l’agritourisme. La matinée se conclura en toute convivialité autour d’une dégustation surprise.

Rendez-vous à la Ferme du Poirier Durée 2h308 EUR.

Route de Souvigny

Isdes 45620 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 10:00:00

fin : 2024-06-26 12:30:00



