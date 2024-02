Chemin d’étang, raconte-nous la Brenne Rosnay, mardi 13 août 2024.

Mardi

Partez à la découverte des paysage de Brenne avec Benoît Huyghes à travers une balade de 2 km.

Chemins, chaussées d’étangs, haies, arbres creux ont tout vu, tout entendu depuis la création des étangs.

Le sentier du Blizon, du nom de l’étang qui le borde, offre un espace privilégié pour la découverte et l’observation en Brenne. Notre guide nous emmènera sur cet itinéraire et nous racontera la Brenne, son héritage patrimonial et ses pratiques actuelles qui ne font qu’un avec ses paysages exceptionnels4.4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 09:30:00

fin : 2024-08-13 12:00:00

Le BLizon

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

