VISITE GRATUITE DE LA FERME DES ROSEAUX Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer, 21 septembre 2024, La Plaine-sur-Mer.

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 12:30:00

La Ferme des Roseaux : découvrez la production de la Spiruline de Retz et la récolte des Algues de Retz à La Plaine-sur-Mer..

Hugo et Marion vous accueillent dans leur ferme éco-responsable à deux pas de l’Océan, pour vous faire découvrir leur savoir-faire.

De la culture de spiruline paysanne à la cueillette d’algues marines, ils vous feront partager le métier de spirulinier et d’algoculteur.

Venez visiter gratuitement la ferme toute l’année lors de horaires d’ouverture et retrouver toute la gamme de produits :Spiruline de Retz et Algues de Retz dans leur boutique.

Pour qui?

visite adaptée à tous les publics

Où?

La Ferme des Roseaux , Chemin des roseaux , Lieudit Le Grand Pré, 44770 La Plaine-sur-Mer

.

Chemin des Roseaux

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



