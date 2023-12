Promenade des tout-petits Chemin des Riboussailles Équemauville Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 Rencontre avec la nature qui nous entoure, entre vous et votre famille. Petits ateliers en lien avec nos 5 sens. Tout doucement, émerveillez-vous face à la nature ordinaire. Animations pour les 2-6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

Rencontre avec la nature qui nous entoure, entre vous et votre famille. Petits ateliers en lien avec nos 5 sens. Tout doucement, émerveillez-vous face à la nature ordinaire. Animations pour les 2-6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Rencontre avec la nature qui nous entoure, entre vous et votre famille. Petits ateliers en lien avec nos 5 sens. Tout doucement, émerveillez-vous face à la nature ordinaire. Animations pour les 2-6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Chemin des Riboussailles

Équemauville 14600 Calvados Normandie

