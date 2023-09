CONCERT – BACK TO BACH Chemin de la Pascale Servian, 1 juin 2024, Servian.

Servian,Hérault

Universelle, jamais démodée et toujours actuelle, telle est la musique de Jean Sébastien Bach. Des concertos classiques à des adaptations dans le style jazz, de la musique sacrée aux suites de danses, la musique de Bach résonne à nos oreilles tout au long de nos vies, de génération en génération. Retrouvez les instruments polyphoniques du Conservatoire avec des arrangements inédits..

2024-06-01 19:00:00 fin : 2024-06-01 . .

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



Universal, never out of fashion and always relevant, such is the music of Johann Sebastian Bach. From classical concertos to jazz adaptations, from sacred music to dance suites, Bach’s music resonates in our ears throughout our lives, from generation to generation. Enjoy the Conservatoire’s polyphonic instruments in new arrangements.

La música de Johann Sebastian Bach es universal, nunca pasa de moda y siempre es actual. De los conciertos clásicos a las adaptaciones de jazz, de la música sacra a las suites de danza, la música de Bach resuena en nuestros oídos a lo largo de toda nuestra vida, de generación en generación. Disfrute de los instrumentos polifónicos del Conservatorio en nuevos arreglos.

Universell, nie altmodisch und immer aktuell – das ist die Musik von Johann Sebastian Bach. Von klassischen Konzerten bis hin zu Bearbeitungen im Jazz-Stil, von geistlicher Musik bis hin zu Tanzsuiten – Bachs Musik erklingt in unseren Ohren ein Leben lang, von Generation zu Generation. Erleben Sie die polyphonen Instrumente des Konservatoriums in neuen Arrangements.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT BEZIERS MEDITERRANEE