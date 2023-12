Festival hier & Aujourd’hui 2024 la chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois, 18 juillet 2024, Chemillé-sur-Indrois.

Début : 2024-07-18 19:30

Fin : 2024-07-20 22:00

festival de musique classique et contemporaine 18 – 20 juillet 2024

https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com

Le festival Hier & Aujourd’hui se singularise par la programmation d’oeuvres majeures du répertoire classique et contemporain ainsi que de la musique de création.

En attelant délibérément l’ancien et le nouveau, le festival poursuit son aventure.

Cette année les oeuvres de G. Ustvolskaya, L.Auerbach, B.El Turk, A.Pärt, C.Pépin côtoient celles de Bach, Beethoven, Smetana, Bartok et Schubert.

L’oeuvre flamboyante de Marie Jaëll récemment exhumée se tient entre ces 2 pôles; son genre l’ayant éliminée des pupitres jusqu’à aujourd’hui.

A rebours d’une époque polarisante, les oeuvres et les artistes programmées au festival Hier & Aujourd’hui convertissent l’antagonisme arbitraire du nouveau et de l’ancien en une ardente association.

Pour cette quatrième édition, il y a des fidélités parce qu’elles sont promesses d’épiphanies; nous retrouverons le 18 juillet la pianiste Célia Oneto Bensaid invitée en 2022, en solo, et en duo avec la violoncelliste Olivia Gay. Le 19 juillet, la violoniste Lana Trotovsek – invitée en 2021 et 2022 -sera cette année avec le trio Greenwich.

Le Quatuor Mona clôturera le festival le 20 juillet

la chartreuse du Liget chemillé sur indrois Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire