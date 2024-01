Fête du lac brocante Chemillé-sur-Indrois, samedi 6 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 07:30:00

fin : 2024-07-06

Fête annuelle, brocante (7h30 18h), manèges pour enfants. Repas possible le midi, animations. Dîner spectacle, feu d’artifice et soirée dansante.

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’événement Fête du lac brocante Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2024-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire