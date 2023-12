LES ALLUMEUSES D’ÉTOILES – MUSIQUE CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

LES ALLUMEUSES D'ÉTOILES – MUSIQUE CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, 20 avril 2024, Chemillé-en-Anjou.

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 21:30:00 Spectacle musical au théâtre de l’Arbre à Fil !.

Leonor Bolcatto vous entraîne dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte. Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, créer, s’émanciper, aimer. Textes, chant, guitare : Leonor Bolcatto EUR.

CHEMILLE Cercle Pointu

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire

