Boubacar Traoré ESPACE GEORGE SAND, 30 mai 2024, CHECY.

Boubacar Traoré ESPACE GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2024-05-30 à 20:30 (2024-05-30 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

La Mairie de Checy – Service Culturel (1-1086668 et 3-1086669) présente : ce spectacle. Sa voix chargée d’émotion, au timbre chaud et grave n’a pas été altérée par les années. On le compare souvent à Skip James, Robert Johnson, aux bluesmen du delta du Mississipi. Mais c’est sur les rives du Niger, à Bamako où il demeure désormais, qu’il puise son inspiration. C’est au tournant de sa soixante-dixième année que le guitariste revient sur le devant de la scène en compagnie de Vincent Bucher, l’un des meilleurs harmonicistes actuels en qui il a trouvé son alter ego.Réservations PMR : 02 38 46 88 60 Boubacar Traoré Boubacar Traoré

ESPACE GEORGE SAND CHECY 1, place du Vieux Pavé Loiret

19.0

EUR19.0.

