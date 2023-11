La Chambre des Merveilles ESPACE GEORGE SAND, 16 mai 2024, CHECY.

La Chambre des Merveilles ESPACE GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2024-05-16 à 20:30 (2024-03-12 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

La Mairie de Checy – Service Culturel (1-1086668 et 3-1086669) présente : ce spectacle. Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Effondrée, sa mère découvre qu’il avait caché sous son lit un journal intime dans lequel il compilait toutes ses « merveilles », ce qu’il rêvait d’accomplir dans la vie. Thelma va l’utiliser pour essayer de réveiller Louis : Elle va réaliser tous ses rêves pour lui et lui raconter chaque expérience. De situations cocasses voire loufoques, en rencontres inattendues, Thelma va vivre des journées incroyables.Ce spectacle nous remplit de joie et d’espoirRéservations PMR : 02 38 46 88 60 Alexandra Lamy, Xavier Lacaille, Muriel Robin

Votre billet est ici

ESPACE GEORGE SAND CHECY 1, place du Vieux Pavé Loiret

28.2

EUR28.2.

Votre billet est ici