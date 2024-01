Cherchons la p’tite bête dans le Marais de Chavannes Chavannes, samedi 3 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-08-03

fin : 2024-08-03

Lors de cette matinée estivale, découvrez les papillons, libellules, araignées et autres petites bêtes du Marais de Chavannes.

Prévoir un pantalon, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo – Renseignements et inscription obligatoire avant le 2 août à 12h. Animation proposée par Cen Centre-Val de Loire.

4 EUR.

Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire



