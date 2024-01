Ça bouge dans le marais ! Chavannes, mercredi 17 avril 2024.

Ça bouge dans le marais ! Chavannes Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Projet participatif à destination des habitants pour mieux connaître le Marais de Chavannes.

Proposé par le CPIE Brenne-Berry, ce projet participatif permet aux habitants de mieux connaitre le Marais de Chavannes et de s’y investir tout au long de l’année à travers des sorties découverte et la mise en place d’actions favorables à la faune et la flore qui y vivent.

Marais de Chavannes

Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire chloe-giraud@cpiebrenne.fr



