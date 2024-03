CHAUVÉ EN FÊTE Chauvé, samedi 6 juillet 2024.

Venez participer à la grande fête du village ! C’est l’été, chaque année Chauvé invite les habitants, les nouveaux arrivants et les premiers vacanciers à célébrer l’arrivée des grandes vacances !

3 bonnes raisons d’assister à cette animation typiquement locale

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez admirer l’animation spéciale de cette année, vous régaler en famille et admirer le feu d’artifice

écouter les différentes animations musicales

participer à de nombreux animations

voter pour le plus bel épouvantail au concours

manger sur le pouce et vous régaler en savourant des fouées

regarder le feu d’artifice et les lumières à la nuit tombée

Programme complet à venir

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 16:30:00

fin : 2024-07-06 16:30:00

Parc de loisirs

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire comitedesfetes.chauve@yahoo.fr

