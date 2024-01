Rallye nature Châteauneuf-sur-Cher, jeudi 18 juillet 2024.

Rallye nature Châteauneuf-sur-Cher Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-07-18

fin : 2024-07-18

Partez à la découverte des sites naturels protégés autour de Châteauneuf-sur-Cher. Prévoyez votre pique-nique pour déjeuner à proximité des sites naturels dans un coin bucolique. Inscription obligatoire avant le 16 juillet à 12h.

A l’aide d’une feuille de route, énigmes et épreuves vous attendent pour retrouver les indices cachés au cœur de 3 sites naturels les Prairies de Beauvoir (Villecelin), le Marais de Chavannes (ENS) et les Sablons de Corquoy (ENS). Vous repartez avec des récompenses. Animation proposée avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et l’Office de Tourisme de Lignières-en-Berry. Prévoir des déplacements en voiture.

EUR.

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire accueil@lignieresenberry-tourisme.fr



L’événement Rallye nature Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2024-01-20 par OT LIGNIERES