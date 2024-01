Trois – Spectacle d’acrobaties aériennes en musique Le château Châteaugiron, samedi 28 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 16:00:00

fin : 2024-09-28

TROIS, partition pour cordes en LA Majeur met en scène acrobaties aériennes et compositions originales. Les spectateurs sont immergés dans une bulle, bercés par les chants et musiques aux influences métissées des trois femmes. Les cordes, les boîtes, tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral. Au fil du spectacle , des liens se tissent, des cordes se tressent au gré des tableaux poétiques, drôles et touchants…

Le château Centre d’art Les 3 CHA

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne



