Exposition « Fragments d’échos » – Simo Augade au centre d’art Les 3 CHA Le château Châteaugiron, samedi 6 juillet 2024.

Exposition « Fragments d’échos » – Simo Augade au centre d’art Les 3 CHA Le château Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-09-22

Installation sculpturale

Echo à l’architecture du lieu, une arche de bois brûlé, composant une grille géométrique s’élève comme une forme quasi monolithique, prend place et coupe le lieu en deux, bloquant le passage mais non le regard. Evidée, ses fragments, à la façon de poupées russes, soulignent le rapport ambivalent entre perte et réminiscence dont la chapelle est aussi porteuse.

Le centre d’art dispose de périodes de fermeture pour assurer les montages et démontages d’exposition. En effet, sa programmation n’est composée que d’expositions temporaires pour toujours plus vous surprendre, ainsi pensez à vérifier les dates d’exposition avant de vous déplacer !

Mercredi et vendredi : 14h00 -17h00

Jeudi : 11h00 – 13h00

Samedi : 11h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00

Dimanche (basse saison) : 10h00 – 13h00

Dimanche (juillet et août) : 11h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00

.

Le château Centre d’art Les 3 CHA

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne



L’événement Exposition « Fragments d’échos » – Simo Augade au centre d’art Les 3 CHA Châteaugiron a été mis à jour le 2024-01-16 par OT – CHATEAUGIRON