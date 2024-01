Pavane et Björn – Performance au piano et synthétiseurs Le Château Châteaugiron, vendredi 31 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:30:00

fin : 2024-05-31

Deux musiciens aux univers singuliers, Pavane & Björn font de l’installation de Sébastien Preschoux leur espace d’improvisation et de jeu. Dans cette performance autour du piano ouvert et nomade de Björn associé aux synthétiseurs modulaires de Pavane, se mêlent les cordes du piano, les câbles des synthétiseurs et les fils tendus de l’installation pour un moment musical unique.

Tarifs : 6€ et 3€ (- de 12 ans)

A 19h30 (durée : 1h)

Le Château Centre d’art Les 3 CHA

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne



