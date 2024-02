Château Floor Festival #4 Château de Vachères Montclar-sur-Gervanne, samedi 14 septembre 2024.

Château Floor Festival #4 Château de Vachères Montclar-sur-Gervanne Drôme

L’idée du Château Floor est de vous proposer un festival de musique électronique, dans un lieu atypique et charmant, mettant notre patrimoine et des artistes locaux et internationaux de la scène électro en avant.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-15

Château de Vachères 2189 route du Château

Montclar-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Château Floor Festival #4 Montclar-sur-Gervanne a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme du Val de Drôme