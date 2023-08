Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 16 juin 2024, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Journée thématique d’écriture au Tertre : « Jardins ». Ecriture de cueillette pour composer un bouquet de saveurs, d’odeurs, de couleurs, dans le parc et les jardins du Tertre.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué.

2024-06-16 fin : 2024-06-16 . .

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Theme writing day at Le Tertre: « Gardens ». Gathering and writing to compose a bouquet of flavors, smells and colors, in the park and gardens of Le Tertre.

By reservation only. Rates not available

Jornada temática de escritura en Le Tertre: « Jardines ». Reunirse y escribir para componer un ramillete de sabores, olores y colores en el parque y los jardines de Le Tertre.

Sólo con reserva previa. Precios no indicados

Thematischer Schreibtag in Le Tertre: « Jardins » (Gärten). Schreiben beim Pflücken, um einen Strauß von Geschmäckern, Gerüchen und Farben im Park und in den Gärten von Le Tertre zusammenzustellen.

Nur nach vorheriger Anmeldung. Preis nicht bekannt gegeben

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme