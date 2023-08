Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 25 mai 2024, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Journée thématique d’écriture au Tertre : « Une journée avec les dessins de Sempé ». L’infinie poésie des dessins de Sempé est une invite à imaginer, rêver, à explorer l’univers de personnages terriblement, tendrement humains.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué.

2024-05-25

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Writing theme day at Le Tertre: « A day with Sempé’s drawings ». The infinite poetry of Sempé?s drawings is an invitation to imagine, dream and explore the world of terribly, tenderly human characters.

By reservation only. Prices not available

Una jornada temática de escritura en Le Tertre: « Un día con los dibujos de Sempé ». La infinita poesía de los dibujos de Sempé es una invitación a imaginar, a soñar, a explorar el mundo de personajes terriblemente, tiernamente humanos.

Sólo con reserva previa. Precios no indicados

Thematischer Schreibtag in Le Tertre: « Ein Tag mit den Zeichnungen von Sempé ». Die unendliche Poesie der Zeichnungen von Sempé ist eine Einladung, sich etwas vorzustellen, zu träumen und die Welt der schrecklich, zärtlich menschlichen Figuren zu erkunden.

Nur mit Reservierung. Preise nicht bekannt gegeben

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme