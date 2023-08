Journée thématique d’écriture au Château du Tertre Château du Tertre Belforêt-en-Perche, 20 avril 2024, Belforêt-en-Perche.

Belforêt-en-Perche,Orne

Journée thématique d’écriture au Tertre : « Ecrire le corps ». Des propositions pour faire sentir la chair des personnages, leurs mouvements, pour écrire un grain de peau, le plaisir et la douleur.

Sur réservation uniquement. Tarifs non communiqué.

Château du Tertre Serigny

Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie



Writing theme day at Le Tertre: « Writing the body ». Proposals to make characters feel their flesh, their movements, to write a grain of skin, pleasure and pain.

Reservations required. Rates not given

Jornada temática de escritura en Le Tertre: « Escribir el cuerpo ». Sugerencias para ayudarle a sentir la carne de los personajes, sus movimientos, para escribir un grano de piel, placer y dolor.

Sólo con reserva previa. Precios no indicados

Thematischer Schreibtag in Le Tertre: « Ecrire le corps » (Den Körper schreiben). Vorschläge, um das Fleisch der Figuren und ihre Bewegungen spüren zu lassen, um ein Hautbild, Lust und Schmerz zu schreiben.

Nur mit vorheriger Anmeldung. Tarife nicht bekannt gegeben

