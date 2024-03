Château du Taureau matin conté depuis Carantec Carantec, mercredi 14 août 2024.

Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.

Venez découvrir autrement l’histoire de ce fort à la mer le temps d’un matin conté (jeune public)

D’habitude c’est une histoire et au lit. Mais comme au château rien n’est fait comme d’habitude, c’est » on sort du lit et une histoire » ou deux, ou trois, ou quatre non mais alors ! Avec PRINCESSE, MAGICIEN à LAPIN, DRAGON, SORCIER, KORRIGANS, et plus si on a le temps. Et ce ne seront pas des histoires à dormir debout, non mais alors !!!

Réservation obligatoire

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn

Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite avec animation d’une heure sur le Château du Taureau.

Tarifs plein pour les adultes, réduit pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 09:30:00

fin : 2024-08-14

Plage du Kelenn

Carantec 29660 Finistère Bretagne

L’événement Château du Taureau matin conté depuis Carantec Carantec a été mis à jour le 2024-03-07 par OT BAIE DE MORLAIX