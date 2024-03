Château du Taureau le corsaire cartographe depuis Carantec Carantec, dimanche 19 mai 2024.

Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.

A partir de 8 ans Par Alain Diverres

Charles Cornic ? Les marins et les pêcheurs lui doivent encore de pouvoir naviguer paisiblement en baie de Morlaix, à l’ombre rassurante de ses balises de ses amers !

Est-il sur ses vieux jours devenu sage en échangeant la course sur tous les océans du monde pour régner sur la baie ?

Peut être pas si innocemment que ça, car cette fameuse baie de Morlaix et son Château du Taureau sont un havre de tranquillité, surtout la nuit quand tous les chats sont gris, comme souvent les soldats du roy et les gens d’armes.

Alors ange ou démon Charles Cornic ?

Ne vous inquiètez pas dans tous les cas maman Cornic surveille d’où vient le vent.

Réservation obligatoire

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn

Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite avec animation d’une heure sur le Château du Taureau.

Tarifs plein pour les adultes, réduit pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 17:30:00

fin : 2024-05-19

Plage du Kelenn

Carantec 29660 Finistère Bretagne

