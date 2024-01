Les dessous du coton – Animation 7-11 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, mardi 23 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-23 14:30 – 16:30

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Animation.Des matières premières venues des Antilles aux salons des bourgeois nantais, les enfants percent les secrets de fabrication des toiles imprimées. Une mission de la plus haute importance est à remplir aux côtés d’Élise et Jeannot, deux Nantais du 18e siècle… Mais, attention, le port de Nantes regorge de pièges ! Durée : 2hLes enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Non prévue pour les groupes constitués (anniversaires, centres de loisirs…), elle est limitée à 4 enfants par réservation.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/