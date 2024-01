Exposition du peintre OtGO : Contes sur l’infini Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 10:00 – 18:00

Gratuit : non Accès inclus dans le billet de l’exposition Gengis Khan :9 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes… Réservation : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Dans le cadre de l’exposition Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde. Le travail artistique d’OtGO est marqué par une double influence : les étendues infinies de la steppe mongole et la tradition de la peinture miniature. Suite à son installation en Europe, à Berlin, il a pu donner une autre ampleur à son oeuvre par l’usage de nouveaux formats, couleurs et motifs. Ainsi, aujourd’hui, les peintures d‘OtGO témoignent d’une profonde empathie entre l’homme et une nature intemporelle, et d’une recherche d’harmonie dans laquelle la préservation des ressources naturelles est essentielle. Né en 1981 à Ulaanbaatar, OtGO a étudié la peinture traditionnelle mongole notamment la miniature au sein de monastères bouddhistes. Diplômé de l’Institut d’art de Berlin, il fonde dans cette ville la première galerie dirigée par un Mongol en dehors de la Mongolie et expose aujourd’hui dans de nombreux pays occidentaux. Exposition du 6 au 28 avril 2024 :mardi au dimanche de 10h à 18h

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/