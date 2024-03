Château des Doyens Exposition Lux In Tenebris Entrée par la cour du prieuré Carennac, samedi 6 avril 2024.

Le château abrite à présent les expositions de l’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne et les expositions temporaires.

Du mardi 2 avril au 27 juillet.

Cette exposition interactive Lux In Tenebris vous plonge dans un thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros ! Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnerez, d’un panneau à l’autre, un village fictif à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable d’un double meurtre. Prêts à tenter l’aventure ?

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Lot.

A partir de 13 ans.

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-07-06 17:30:00

Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

