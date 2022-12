Apéro au Château : l’événement le plus convivial de l’été ! Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire

Apéro au Château : l’événement le plus convivial de l’été ! Château de Saint-Brisson-sur-Loire, 3 juin 2023, Saint-brisson-sur-loire. Apéro au Château : l’événement le plus convivial de l’été ! 3 juin – 19 août 2023 Château de Saint-Brisson-sur-Loire

Voir https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie

C’est LE rendez-vous convivial et festif de l’été ! Venez au château pour prendre l’apéro entre amis ou en famille. Produits du terroir, bon pain, bon vin et bon fromages…. On a tout prévu pour … Château de Saint-Brisson-sur-Loire 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Saint-brisson-sur-loire C’est LE rendez-vous convivial et festif de l’été ! Venez au château pour prendre l’apéro entre amis ou en famille. Un boulanger artisanal, un maître fromager, un charcutier artisanal et un vigneron vous font déguster leurs produits. Musique, gourmandise et bonne ambiance garanties.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-08-19T23:00:00+02:00 ©château de Saint Brisson-sur-Loire

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Brisson-sur-Loire Autres Lieu Château de Saint-Brisson-sur-Loire Adresse 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Ville Saint-brisson-sur-loire lieuville Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire

Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brisson-sur-loire/

Apéro au Château : l’événement le plus convivial de l’été ! Château de Saint-Brisson-sur-Loire 2023-06-03 was last modified: by Apéro au Château : l’événement le plus convivial de l’été ! Château de Saint-Brisson-sur-Loire Château de Saint-Brisson-sur-Loire 3 juin 2023 château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire Saint-Brisson-sur-Loire

Saint-brisson-sur-loire