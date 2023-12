1944 de l’Yères à la Bresle Château de Rieux Rieux, 14 juin 2024, Rieux.

Rieux Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-14

fin : 2024-06-16

« 1944, de l’Yères à la Bresle » sera une immersion dans l’année 1944. A l’occasion des commémorations de la Bataille de Normandie, et de l’offensive V1 sur Londres le 13 juin 1944 et de la libération du territoire, de nombreuses animations auront lieu au Château de Rieux.

Cet évènement sera concrétisé par la constitution d’un campement militaire, évolution de véhicules motorisés et hippomobiles, reconstitution de scènes historiques, concert de musique et folklore des années 30-40..

« 1944, de l’Yères à la Bresle » sera une immersion dans l’année 1944. A l’occasion des commémorations de la Bataille de Normandie, et de l’offensive V1 sur Londres le 13 juin 1944 et de la libération du territoire, de nombreuses animations auront lieu au Château de Rieux.

Cet évènement sera concrétisé par la constitution d’un campement militaire, évolution de véhicules motorisés et hippomobiles, reconstitution de scènes historiques, concert de musique et folklore des années 30-40.

« 1944, de l’Yères à la Bresle » sera une immersion dans l’année 1944. A l’occasion des commémorations de la Bataille de Normandie, et de l’offensive V1 sur Londres le 13 juin 1944 et de la libération du territoire, de nombreuses animations auront lieu au Château de Rieux.

Cet évènement sera concrétisé par la constitution d’un campement militaire, évolution de véhicules motorisés et hippomobiles, reconstitution de scènes historiques, concert de musique et folklore des années 30-40.

.

Château de Rieux Rue de l’Église

Rieux 76340 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle