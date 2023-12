MagicoDéfis : La grande journée des sorciers Château de Portets Portets, 25 mai 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Chers sorciers, L’Agence Animea et le Private Coffee Show vous invitent à voyager au cœur du Monde la Magie, destination le Château de Portets. Dès votre arrivée, vous participez à l’attribution des blasons et découvrez l’équipe pour laquelle vous allez concourir. Le tournoi peut alors commencer !

Le concept :

A partir de 10h, participez aux MagicoDéfis proposés tout au long de la journée et récoltez des points pour votre blason. Chasse aux mandragores, tirage de runes, salle de potions, marché des artefacts, dégustation d’élixirs de Portets, MagicoQuizz, maquillage et autres activités ensorcelées vous attendent. Les classements seront affichés sur le grand tableau des scores tout au long de la journée..

Château de Portets Rue de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20