FantaZia 5éme Edition du Festival de Théâtre Edition Nuits Romantiques Château de Montigny Charny Orée de Puisaye

Yonne

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-05 . LA COMPAGNIE ANTRE DE RÊVE PROPOSE 4 SOIRÉES MAGIQUES AU CHÂTEAU DE MONTIGNY :

LES NUITS ROMANTIQUES !

En avant soirée, une vingtaine d’artistes investira le parc du château : expo, saynètes, concerts, jeux anciens.

Sans oublier la Guinguette où vous pourrez profiter de la soirée autour d’un verre. EUR.

Château de Montigny Château de Montigny, Route de Perreux

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

