21 ème Journées des plantes et arts du jardin Château de la Ferté Saint-Ambreuil Catégories d’Évènement: Saint-Ambreuil

Saône-et-Loire 21 ème Journées des plantes et arts du jardin Château de la Ferté Saint-Ambreuil, 20 avril 2024, Saint-Ambreuil. Saint-Ambreuil Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21 . Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des jardins, des plantes et de la Nature ! 120 exposants vous donnent rendez vous les 20 et 21 avril 2024 pour le 21 -ème édition de la foire des plantes rares et arts du jardin. EUR.

Château de la Ferté Route de la Ferté

Saint-Ambreuil 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Château de la Ferté Route de la Ferté
Saint-Ambreuil 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

