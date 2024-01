Rendez-vous au jardin, au château de La Bussière Château de La Bussière La bussiere, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au jardin, au château de La Bussière Rendez-vous au jardin : les 1 et 2 juin, le château de La Bussière organise des visites guidées du jardin ainsi que des animations liées à la thématique 2024: les 5 sens . 1 et 2 juin Château de La Bussière Voir https://www.chateau-de-la-bussiere.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le week-end des 1 et 2 juin, venez découvrir ce jardin remarquable, ses spécificités. Les propriétaires et les jardiniers seront présents à 10 h, 14 h, 15 h 30 et 16 h 30 afin d’échanger avec les visiteurs. Programme des animations à venir.

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-la-bussiere.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « labussierechateau@gmail.com »}]

