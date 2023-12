Festival des Nuits de Joux Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’Évènement: Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-08-12 . Festival de théâtre, organisé par le Centre d’Animation du Haut-Doubs.

Une troupe de théâtre en immersion à Pontarlier, au Château de Joux dans le Haut-Doubs, quinze jours de festivités et plus de cinq mille spectateurs chaque été.

Billetterie sur place ou à l’Office de Tourisme de Pontarlier, de Métabief ou de Malbuisson. .

Château de Joux

La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

