Animation famille – Rallye photo au Château de Joux

La Cluse-et-Mijoux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 10:30:00

fin : 2024-08-31 12:30:00

En famille, venez avec un appareil photo ou un smartphone participer au rallye photo. Saurez-vous apporter votre soutien au commandant du Château ? De manière originale et ludique, soyez observateurs et découvrez ou redécouvrez le Château comme vous ne l’avez jamais vu !

À partir de 3 ans. Réservation obligatoire, jusqu’à 18h la veille. Limité à 5 familles de 6 personnes. Durée : 1h30. .

Château de Joux

La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Catégories d'Évènement: Doubs, La Cluse-et-Mijoux

