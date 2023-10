Festival « Rencontres musicales de Jaugette » Château de Jaugette Obterre, 19 juillet 2024, Obterre.

Obterre,Indre

Pour cette 17ème année, les Rencontres musicales du Manoir des arts proposent le thème « Musique et Sport ». Il présentera 5 concerts, dont 3 avec la présence de sportifs professionnels qui mêleront leur discipline au programme proposé..

2024-07-19 fin : 2024-07-21 . .

Château de Jaugette

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire



For its 17th year, the Rencontres musicales du Manoir des arts will feature the theme of « Music and Sport ». It will feature 5 concerts, 3 of which will feature professional sportsmen and women who will combine their disciplines with the proposed program.

En esta 17ª edición, los Rencontres musicales du Manoir des arts se centrarán en el tema « Música y deporte ». Contará con 5 conciertos, 3 de ellos con deportistas profesionales que compaginarán sus disciplinas con el programa propuesto.

In diesem 17. Jahr schlagen die Rencontres musicales du Manoir des arts das Thema « Musik und Sport » vor. Es wird 5 Konzerte präsentieren, davon 3 mit der Anwesenheit von Profisportlern, die ihre Disziplin mit dem vorgeschlagenen Programm vermischen werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par BERRY