Château de Hautefeuille MALICORNE Chateau de Hautefeuille Charny Orée de Puisaye, jeudi 1 janvier 2032.

Le chateau de Hautefeuille est une des 5 propriété de la ville de Nanterre. Situé dans l’Yonne à 2 heures de Paris, il bénéficie d’un véritable écrin de nature (38 hectares). Il bénéficie d’une faune et d’une flore abondante. La biodiversité de son parc, de ses jardins et de ses bois offre à chacun la possibilité d’observer la nature en toute quiétude. Il est agrée par la LPO et s’est inscrit dans une démarche de protection de l’environnement liée au label Clef Verte. Totalement rénové et pourvu d’un investissement permanent le centre offre une qualité d’accueil qui permet de développer différentes activités correspondant parfaitement au programme de l’EN. D’une capacité de 180 places, il bénéficie d’espaces conséquents :

1 Batiment général avec :

– 1 salle de classe tout équipé

– 1 salle d’astronomie

– 1 grande salle de réception (salle de danse ou de réception)

– 1 salle informatique

– 1 atelier de poterie

– 1 bibliothèque

– 1 salle de bricolage

– 1 salle nature et d’observation

2 Batiments d’hébergement de 90 places chacun avec pour chaque :

– 22 chambres de plain-pied de 3 ou 6 chambres Chacune équipé de lavabos douches et sanitaires.

– 3 salles de classes

– 2 cuisines pédagogiques

1 Infirmerie toute équipée

1 Batiment de restauration (180 places, intérieur et extérieur) et de festivités.

La cuisine est réalisé sur place par l’équipe du centre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, de circuit court et local ainsi que dans le fait maison. Elle respecte la loi Egalim. De plus nous avons un déshydrateur pour la gestion des bios déchets. Les enfants seront sollicités à la fin du repas avec la mise en place d’une table de tri.

Une salle des fêtes et une salle de rétroprojection se trouvent à l’étage du batiment.

Equipement supplémentaire :

– Parcours de course d’orientation

– 80 vélos à disposition (tout âge)

– Piscine à débordement

Chateau de Hautefeuille 4 Rue de la Louée, Malicorne Charny Orée de Puisaye 89120 Saint-Martin-sur-Ouanne Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 91 65 54 »}, {« type »: « email », « value »: « centredevacances.hautefeuille@mairie-nanterre.fr »}]