: ‘ , … ! Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, samedi 13 avril 2024.

: ‘ , … ! La Société Historique de Villeneuve d’Ascq et l’Office Municipal du Sport portent le projet d’exposition « ». 13 – 19 avril Château de Flers Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T14:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:00:00+02:00

Une exposition ouverte au public est organisée au Château de Flers le samedi 13 avril 2024 de 14h à 18h et dimanche 14 au vendredi 19 avril de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Vingt-quatre panneaux (en référence à Paris 2024) présenteront des portraits de sportifs, mais aussi de bénévoles, tous en lien avec Villeneuve d’Ascq. Toutes ces personnes ont participé ou vont participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques modernes.

Venez découvrir la richesse sportive de Villeneuve d’Ascq et la mémoire du sport dans la ville ! ⛹️‍♀️ ⚽

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

exposition jeux olympiques