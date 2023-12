COURTANVAUX CÔTÉ JARDIN Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Catégories d’Évènement: Bessé-sur-Braye

Sarthe COURTANVAUX CÔTÉ JARDIN Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye, 20 avril 2024, Bessé-sur-Braye. Bessé-sur-Braye Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00 . Cette fête accueillera de nombreux exposants, des fleurs et plantes de toutes sortes, orchidées, cactées, bonsaï, bougainvillées, rosiers, clématites, légumes anciens, arbres et arbustes…ainsi que des produits de senteur, statues, poteries, apiculteur, meubles de jardin,…

Lors de cette manifestation, le Château de Courtanvaux ouvrira ses portes aux visites guidées .

Château de Courtanvaux Parc du château

Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Bessé-sur-Braye, Sarthe Autres Code postal 72310 Lieu Château de Courtanvaux Adresse Château de Courtanvaux Parc du château Ville Bessé-sur-Braye Departement Sarthe Lieu Ville Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Latitude 47.8442754 Longitude 0.73561307 latitude longitude 47.8442754;0.73561307

Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besse-sur-braye/