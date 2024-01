Spectacle : Vers la nuit des temps Château-Chalon, vendredi 5 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 21:30:00

fin : 2024-07-05 23:00:00

Un spectacle vivant, une plongée en images et en lumière, en paroles et en action, vers les origines mythiques et mystérieuses, historiques ou légendaires de Château-Chalon.

Sur réservations obligatoire :

en ligne : https://www.spectacle-chateauchalon.fr/spectacle/

à l’Office de Tourisme de Voiteur

ou Maison de la Haute Seille à Château-Chalon

EUR.

Place de l’Eglise

Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@jurabsolu.fr



