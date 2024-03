CHATEAU CAPION INAUGURATION NOUVELLES CUVEES 2023 Gignac, samedi 27 avril 2024.

A l’occasion du lancement de nos trois nouvelles cuvées de la gamme Zéfir, le château vous donne rdv dans son parc.

Dégustation gratuite de la gamme Zéfir et de toute notre gamme Blanc, Rosé, Rouge ainsi que notre petit nouveau le Blanc Pétillant. Une journée festive, pleine de surprises, ouverte à tous, petits et grands pour un moment de partage et de convivialité

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Domaine de Capion

Gignac 34150 Hérault Occitanie

