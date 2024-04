Chasse aux trésors dans la ville Le Passage, samedi 13 avril 2024.

Chasse aux trésors dans la ville Le Passage Lot-et-Garonne

Découvre la ville du Passage et plus précisément le quartier du Bourg Monbusq à travers un parcours ludique pendant les vacances d’avril.

Découvre la ville du Passage et plus précisément le quartier du Bourg Monbusq à travers un parcours ludique pendant les vacances d’avril. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-27

Parking “Parc des maisons éclusières”.

Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux trésors dans la ville Le Passage a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Destination Agen