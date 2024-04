Chasse aux oeufs Métabief, mercredi 17 avril 2024.

Chasse aux oeufs Métabief Doubs

Les cloches arrivent ]

Cette année, le Comité des fêtes de Métabief sonne de nouveaux les cloches !

Une pluie de chocolat ⚡ va s’abattre sur Métabief et on compte bien sur vous pour venir les ramasser

On vous donne rendez-vous

Mercredi 17 Avril

Au Parking de Métabief Aventures, vos loisirs en famille

De 14h00 à 16h00

‍♀️Départ toutes les 1/2 heures, merci de vous inscrire

Ouvert à tous

⚠Inscription obligatoire par téléphone au 06 10 70 66 42 afin de réserver votre créneau horaire pour garantir des œufs à tous les enfants⚠

Animation Offerte par le Comité des fêtes de Métabief

Envie de fun ? Alors viens déguisé ‍♀️ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Parking Métabief Aventures

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Chasse aux oeufs Métabief a été mis à jour le 2024-04-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS